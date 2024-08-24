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Российские бойцы поразили формирования четырех бригад ВСУ в зоне спецоперации

МО РФ: «Север» нанес поражение ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение четырем формированиям бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Нанесено поражение формированиям 22-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 101-й и 118-й бригад теробороны около Грабовского, Глухова Сумской области, Глубокого и Волчанска Харьковской области», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что в ходе боевых действий ВСУ потеряли до 135-ти военнослужащих. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили боевую машину пехоты «Marder» немецкого производства, а также два бронетранспортера БТР-4 «Буцефал» и шесть автомобилей.

В свою очередь подразделения российской группировки войск «Восток» за минувшие сутки уничтожили до 140 военнослужащих. Подразделения также улучшили положение по переднему краю и пресекли попытку усиления противником передовых позиций.

Ранее боец ВСУ рассказал, как его сослуживцы стреляли по сдававшимся в плен украинцам.

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