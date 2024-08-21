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Над Курской областью сбили украинский беспилотник

МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

ВС РФ сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, украинские военные использовали беспилотник самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские средства ПВО сбили 11 беспилотников в небе над Московской областью.

Всего в небе над российскими регионами в ночь на 21 августа были уничтожены 45 беспилотников. Информации о пострадавших среди местных жителей на данный момент не поступало.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, что средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы.

13 августа Собянин говорил, что беспилотники атакуют Москву каждый день.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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