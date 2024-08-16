Опубликовано видео удара «Искандер-М» позиции Patriot под Днепром

Российские военнослужащие ликвидировали две пусковые установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Средствами разведки была вскрыта позиция дивизиона ЗРК Patriot в районе населенного пункта Желобок, Днепропетровской области», — отметили в ведомстве.

В министерстве обратили внимание, что ракетный удар нанес расчет ОТРК «Искандер-М». Кроме двух пусковых установок уничтожили и радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

До этого стало известно, что противник потерял зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-125 ВСУ в Сумской области. Удар с воздуха по украинским позициям экипаж Су-34 ВКС нанес в районе населенного пункта Рябина Сумской области.

В пятницу, 16 августа, стало известно, что российский военный уничтожил нестандартным способом беспилотник ВСУ.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).