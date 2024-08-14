Бойца, вступившего в бой с ВСУ на границе Курской области, сняли на видео

Российские бойцы спасли срочника, который вступил в бой с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Курской области. Снятое ими видео опубликовал Telegram-канал Mash.

«Эпичные кадры спасения срочника ВС РФ из Курской области. Парень одним из первых встретил превосходящие силы противника — не поднял руки и дал бой. И когда понял, что сопротивление бесполезно, сбежал в лес», — подписана публикация.

По данным канала, оттуда срочник связался со своей матерью, которая передала информацию в организацию «Рука помощи», попросив спасти сына.

Волонтеры передали данные Вооруженным силам РФ. Выручить солдата вызвались контрактники с позывными «Тихий» и «Сибирь». Наладили связь и два дня выводили собеседника в российский тыл.

Mash пишет, что ВСУ отчаянно пытались сорвать операцию, стреляли срочнику в спину и атаковали FPV-дронами. Солдат сумел ликвидировать как минимум двух украинцев ответным огнем.

На предоставленных кадрах «Тихий» и «Сибирь» замечают парня на дороге, оперативно подбирают его и эвакуируют домой. Уже находясь в салоне автомобиля, срочник рассказал, что в какой-то момент уже смирился с судьбой.

Ранее сообщалось, как при атаке ВСУ на Курскую область россияне проявили мужество.