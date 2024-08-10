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Эксперты заявили о доказательствах причастности Украины к атакам на армию Мали

Эксперты подтвердили использование Украиной беспилотников против армии Мали

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Станислав Красильников/РИА Новости

Независимые эксперты подтвердили использование украинскими силами специального назначения дронов в боях против армии Республики Мали на ее территории. Об этом сообщил телеканал Afrique Média, демонстрируя сюжет о результатах обследования фрагментов сбитых в небе Мали беспилотников.

«Мы получили в наше распоряжение доказательства использования украинцами дронов-камикадзе в Мали. Военные эксперты, исследовавшие сбитые вооруженными силами Мали БПЛА, подтверждают, что речь идет об аппаратах, изготовленных на Украине и в США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные БПЛА собираются на Украине из деталей американского производства. Их применяют украинские военные, работающие на территории Мали, утверждают эксперты.

По данным издания, речь идет о том, что США использует Украину для нанесения ударов по Мали, которая восстанавливает свой суверенитет.

До этого Мали и Нигер, разорвавшие отношения с Украиной, попросили Совет Безопасности (СБ) ООН расследовать информацию о поддержке Киевом вооруженных группировок на севере малийского государства. Поводом для этого стал разгром повстанцами колонны бойцов ЧВК «Вагнер» и войск Мали. В Главном управлении разведки (ГУР) Украины заявляли о причастности к этому инциденту.

Ранее в МИД РФ указали на прозрение Мали и Нигера о «сущности» Украины.

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