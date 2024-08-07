Сальдо сообщил о пострадавших при обстреле ВСУ села в Херсонской области

Три человека пострадали во время ночного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Каиры в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, ранения получили трое мужчин 1958–1961 годов рождения. Их доставили в Нижнесерогозскую центральную районную больницу.

Сальдо добавил, что за вторник и ночь на 7 августа ВСУ в общей сложности выпустили 32 снаряда из артиллерии по населенным пунктам левобережной части Херсонской области. Также украинские военные использовали для атак на гражданские объекты мины и беспилотники. Под обстрелы попали Алешки, Каховка, Новая Каховка, Каиры, Новая Маячка, Ольгино, Старая Маячка.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинской армии атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино. По его словам, в атаке на дом были задействованы два беспилотника. Один из дронов влетел в окно квартиры, в результате чего было повреждено остекление. После атаки второго БПЛА произошел пожар в этой же квартире.

Ранее в Минздраве сообщили, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека.