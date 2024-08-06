Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны РФ объявило об освобождении населенного пункта Тимофеевка в ДНР

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт контролируют подразделения группировки войск «Центр». Они также заняли более выгодные рубежи.

Также российские военные нанесли поражение формированиям четырех механизированных, одной пехотной бригад и бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Воздвиженка, Гродовка и Тарасовка в ДНР.

Вместе с этим ВС РФ отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ.

Противник в этом направлении потерял за сутки около 355 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, 122 мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

До этого командир отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Жук» сообщил, что российские бойцы подбили несколько легких французских колесных танков под Купянском.

Ранее ВСУ попытались прорвать границу в Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами