Российские военные взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт контролируют подразделения группировки войск «Центр». Они также заняли более выгодные рубежи.

Также российские военные нанесли поражение формированиям четырех механизированных, одной пехотной бригад и бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Воздвиженка, Гродовка и Тарасовка в ДНР.

Вместе с этим ВС РФ отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ.

Противник в этом направлении потерял за сутки около 355 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, 122 мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

До этого командир отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Жук» сообщил, что российские бойцы подбили несколько легких французских колесных танков под Купянском.

Ранее ВСУ попытались прорвать границу в Курской области.