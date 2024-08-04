Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности и нехватку средств для ведения боевых действий. Запись выступления опубликована на YouTube-канале эксперта.

По его словам, ВС РФ прорвали линию укреплений, которая была создана еще в 2014 году. Меркурис подчеркнул, что российская сторона не утратила наступательного потенциала, а только продолжила продвижение.

Эксперт утверждает, что у ВСУ недостает людей и военной техники, а российская сторона обладает этим в достаточном количестве.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил о разочаровании Украины из-за нежелания западных союзников разрешить ей применять ракеты большей дальности для ударов вглубь России.

Накануне газета The Times писала, что Великобритания не позволяет Украине использовать свои ракеты Storm Shadow для ударов по России. Причиной запрета названы «опасения серьезной эскалации напряженности в отношениях с Москвой».

Ранее Пентагон высказался о запрете Киеву бить ATACMS вглубь РФ.