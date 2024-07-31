Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Совфед рассмотрит закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет 2 августа

СФ рассмотрит закон о воинской обязанности для новых граждан России 2 августа

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Сенаторы рассмотрят законопроект о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет 2 августа. Об этом говорится в повестке заседания на сайте Совфеда.

До этого законопроект приняли депутаты Государственной думы. Как говорится в пояснительной записке, его новеллой является диспозитивная норма, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим российское гражданство, будет являться основанием для прекращения этого гражданства.

29 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать законодательные поправки об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть повышен призывной возраст и увеличен до двух лет срок прохождения службы.

В этот же день лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить в правовом пространстве «Кодекс мигрантов».

Ранее эксперты оценили, как мигранты изменят обстановку в российской армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами