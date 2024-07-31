Совфед рассмотрит закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет 2 августа

Сенаторы рассмотрят законопроект о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет 2 августа. Об этом говорится в повестке заседания на сайте Совфеда.

До этого законопроект приняли депутаты Государственной думы. Как говорится в пояснительной записке, его новеллой является диспозитивная норма, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим российское гражданство, будет являться основанием для прекращения этого гражданства.

29 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать законодательные поправки об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть повышен призывной возраст и увеличен до двух лет срок прохождения службы.

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