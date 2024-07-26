Бойцы группировки российских войск «Юг» за минувшую неделю взяли под свой контроль один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР), а также улучшили позиции по переднему краю. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, теперь военнослужащие страны контролируют село Ивано-Дарьевка.

Также в заявлении отмечается, что в период с 20 по 26 июля солдаты Вооруженных сил РФ нанесли поражение формированиям пяти механизированных и четырех штурмовых бригад украинских войск. Кроме того, под удары попали живая сила и техника двух аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Отражены шесть контратак противника», — говорится в публикации.

В министерстве добавили, что в ходе боевых действий ВСУ потеряли до 4 640 военных и шесть танков. Одновременно с этим российские бойцы ликвидировали 44 автомобиля, два бронетранспортера M1113, 64 орудия полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной или контрбатарейной борьбы. Более того, украинские войска лишились 13 полевых складов с боеприпасами.

Ранее немецкий журналист Джулиан Репке назвал виновных в провалах ВСУ на поле боя.