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В Харьковской области поврежден объект инфраструктуры

Синегубов заявил, что в Харьковской области поврежден объект инфраструктуры

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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

В поселке Лозовая Харьковской области поврежден объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) региона Олег Синегубов.

«По полученной информации в городе Лозовая атакован инфраструктурный объект. (…) Все службы на местах», — заявил Синегубов.

Что именно было повреждено — чиновник не уточнил.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, ссылаясь на своих харьковских коллег, что Вооруженные силы России нанесли удар по Лозовскому заводу в Харьковской области, где расположился батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с гусеничной и колесной техникой.

Лебедев добавил, что после удара со станции «Лозовая» в срочном порядке власти пытались эвакуировать два железнодорожных состава в сторону Славянска и Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике, к востоку и юго-востоку от Лозовой.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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