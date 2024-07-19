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Нетаньяху заявил о законности израильских поселений на территории Палестины

Премьер Израиля Нетаньяху отверг требование суда ООН по палестинским территориям

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Dana Kopel/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг постановление Международного суда Организации Объединенных Наций (ООН), который потребовал прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. Об этом Нетаньяху написал в социальной сети X.

«Еврейский народ не является завоевателем своей земли — ни нашей вечной столицы Иерусалима, ни наследия наших предков в Иудее и Самарии. Ни одно ложное решение в Гааге не исказит эту историческую истину. Законность израильских поселений на всей территории нашей родины не подлежит сомнению», — написал он.

До этого Международный суд ООН пришел к выводу, что политика Израиля, направленная на создание поселений на территории Палестины, нарушает международное право.

Суд ООН также постановил, что Израиль должен выплатить репарации за ущерб, причиненный палестинским территориям во время оккупации.

Ранее США ввели санкции против бойца ЦАХАЛ.

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