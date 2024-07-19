Нетаньяху заявил о законности израильских поселений на территории Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг постановление Международного суда Организации Объединенных Наций (ООН), который потребовал прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. Об этом Нетаньяху написал в социальной сети X.

«Еврейский народ не является завоевателем своей земли — ни нашей вечной столицы Иерусалима, ни наследия наших предков в Иудее и Самарии. Ни одно ложное решение в Гааге не исказит эту историческую истину. Законность израильских поселений на всей территории нашей родины не подлежит сомнению», — написал он.

До этого Международный суд ООН пришел к выводу, что политика Израиля, направленная на создание поселений на территории Палестины, нарушает международное право.

Суд ООН также постановил, что Израиль должен выплатить репарации за ущерб, причиненный палестинским территориям во время оккупации.

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