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Группировка «Запад» за сутки улучшила положение по переднему краю

МО: ВСУ уступили позиции группировке «Запад» ВС России, потеряв до 590 военных

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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, в результате этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 590 солдат. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й, 63-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 103-й, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах Петропавловки, Синьковки, Подлимана в Харьковской области, Новоселовского, Макеевки, Червоной Дибровы в Луганской народной республике, Красного Лимана и Торского в Донецкой народной республике», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, отметили в Минобороны РФ, украинская армия лишилась трех боевых бронированных машин, в том числе двух бронетранспортеров М113 американского производства, 14 автомобилей, 155 мм гаубиц М198 американского производства и FH-70 британского производства, 152 мм гаубицы «Мста-Б», 152 мм орудия Д-20, двух 122 мм гаубиц Д-30, 100 мм противотанковой пушки «Рапира», двух станций радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и потеряла три полевых склада боеприпасов.

Также в министерстве заявили, что российские военнослужащие уничтожили завод по производству взрывчатых веществ на территории Украины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что всего за неделю в ДНР освободили четыре населенных пункта.

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