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Российские силы за сутки повредили или уничтожили девять самолетов ВСУ

МО: за сутки поражены девять самолетов воздушных сил Украины

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Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные за сутки поразили девять самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в результате группового удара высокоточным оружием по авиабазе ВСУ в Миргороде в Полтавской области уничтожено пять самолетов Су-27, две машины получили повреждения.

«Еще два украинских самолета: МиГ-29 и Су-27 сбиты средствами российского ПВО», – говорится в сообщении.

Накануне появилось видео авиаудара по аэродрому в Миргороде. На кадрах видно, что использовались кассетные боевые части. По данным оборонного ведомства, удар наносился с помощью ракетного комплекса «Искандер».

Как стало известно, бойцы ВСУ пытались спасти свои самолеты-истребители на аэродроме в Миргороде с помощью рисунков. По данным источника, солдаты рисовали силуэты реактивных машин, чтобы попытаться обмануть российских наводчиков перед атакой.

В Минобороны подчеркнули, что всего с начала проведения военной спецоперации уничтожено: 625 самолетов, 276 вертолетов, 27 121 беспилотный летательный аппарат, 535 зенитных ракетных комплексов.

Ранее появились кадры жесткого перехвата российским Су-27 иностранного истребителя.

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