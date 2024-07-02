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Группировка «Восток» сорвала попытки усиления позиций ВСУ

МО РФ: группировка войск «Восток» за сутки уничтожила до 120 военных ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Группировка войск «Восток» сорвала попытки усиления передовых позиций и ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Водяново, Шевченко, Урожайного и Луговского. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, передает ТАСС.

Отмечается, что противник за сутки потерял до 120 военных, две буксируемые гаубицы FH-70, семь единиц автомобильной техники, пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и два пункта боепитания.

В ночь на 2 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области.

Вечером 1 июля российские военные уничтожили шесть истребителей Вооруженных сил Украины, которые базировались на аэродроме в Миргороде.

До этого бойцы 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины пожаловались президенту Украины Владимиру Зеленскому на высокие потери среди личного состава из-за действий командования.

Ранее на позициях ВСУ нашли блокнот испаноговорящего наемника.

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