Группировка войск «Восток» сорвала попытки усиления передовых позиций и ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Водяново, Шевченко, Урожайного и Луговского. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, передает ТАСС.

Отмечается, что противник за сутки потерял до 120 военных, две буксируемые гаубицы FH-70, семь единиц автомобильной техники, пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и два пункта боепитания.

В ночь на 2 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области.

Вечером 1 июля российские военные уничтожили шесть истребителей Вооруженных сил Украины, которые базировались на аэродроме в Миргороде.

До этого бойцы 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины пожаловались президенту Украины Владимиру Зеленскому на высокие потери среди личного состава из-за действий командования.

Ранее на позициях ВСУ нашли блокнот испаноговорящего наемника.