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Уральская фирма рассказала о выплатах за подбитые танки ВСУ

Уральская фирма «Форэс» платит по 500 тыс. рублей за подбитые западные танки

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Global Look Press

Уральская компания «Форэс» выплачивает премии бойцам специальной военной операции (СВО) за побитые танки, которые ВСУ получают от стран Запада. Об этом ТАСС рассказал гендиректор фирмы Сергей Шмотьев.

«Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за все последующие - по 500 тыс. рублей», — заявил Шмотьев на полях ПМЭФ-2024.

По его словам, сейчас очередь из подбитых танков составляет более 20 танков. Гендиректор заверил, что вознаграждение доходит до ребят на фронте.

Кроме того, Шмотьев отметил, что «Форэс» с начала СВО направила 216,4 млн рублей на поддержку российских военных. Компания содействует в улучшении материально-технической базы учебных частей, формирует гуманитарные грузы в соответствии с потребностями военнослужащих, а также поощряет отличившихся бойцов в зоне спецоперации.

В июне 2023 года Минобороны РФ сообщало о вручении премии за подбитый танк Leopard немецкого производства. Военный Андрей Кравцов, уничтоживший машину ВСУ, получил 1 млн рублей.

Ранее американский генерал одним словом оценил жалобы украинцев на танки Abrams.

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