Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Красный Крест» выразил готовность помочь России и Украине с обменом военнопленных

МККК: «Красный Крест» готов помогать в обмене военнопленными между РФ и Украиной

close
100%
Reuters

«Красный Крест» готов содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной, когда страны захотят этого. Об этом РИА Новости сообщила представитель МККК.

«Нас не просили, мы не участвовали в этом. Но мы готовы это сделать, как только стороны того пожелают», — сказала собеседница агентства.

До этого представитель бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста (МККК) Анастасия Кушлейко сообщила, что среди людей, которые считаются пропавшими в зоне специальной военной операции, есть те, кто жив, но не помнят номера телефонов близких и не могут сообщить о себе.

МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с конфликтом между РФ и Украиной, в марте 2022 года в швейцарской Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между двумя странами и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военнослужащих и обычных людей, пропавших без вести или разлученных с семьями.

Ранее в МККК заявили, что большинство пропавших в зоне СВО попали в плен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами