«Красный Крест» выразил готовность помочь России и Украине с обменом военнопленных

«Красный Крест» готов содействовать обмену военнопленными между Россией и Украиной, когда страны захотят этого. Об этом РИА Новости сообщила представитель МККК.

«Нас не просили, мы не участвовали в этом. Но мы готовы это сделать, как только стороны того пожелают», — сказала собеседница агентства.

До этого представитель бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста (МККК) Анастасия Кушлейко сообщила, что среди людей, которые считаются пропавшими в зоне специальной военной операции, есть те, кто жив, но не помнят номера телефонов близких и не могут сообщить о себе.

МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с конфликтом между РФ и Украиной, в марте 2022 года в швейцарской Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между двумя странами и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военнослужащих и обычных людей, пропавших без вести или разлученных с семьями.

Ранее в МККК заявили, что большинство пропавших в зоне СВО попали в плен.