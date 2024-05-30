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КНДР запустила баллистическую ракету

Yonhap: Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом пишет агентство Yonhap.

Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на Минобороны Японии, ракета «упала за пределами исключительной экономической зоны» японского государства.

27 мая Космическое управление КНДР сообщило о неудачном запуске разведывательного спутника. Ракета-носитель взорвалась в воздухе на этапе полета, в котором задействована первая ступень. Запуск разведывательного спутника «Маллигён-1» проходил с космодрома «Сохэ».

До этого Северная Корея уведомила Японию о намерении в период с 27 мая по 4 июня осуществить запуск спутника. Траектория полета ракеты-носителя со спутником должна была пройти над Восточно-Китайским морем и филиппинским островом Лусон.

Ранее КНДР провела испытания новой тактической баллистической ракеты.

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