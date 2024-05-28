Российские пограничники в 2023 году сбили более 1,3 тысячи украинских дронов

Российские пограничники в 2023 году сбили более 1,3 тыс. украинских дронов, которые нарушили государственную границу. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

По его словам, из общего числа беспилотников более половины уничтожили с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также пограничники применяли переносные устройства — так называемые антидроновые ружья.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) чаще стали пользоваться FPV-дронами и бить ими по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в прифронтовых городах Луганской народной республики. В частности, речь идет о таких населенных пунктах как Сватово, Кременная и Лисичанск.

Он отметил, что угрозу пока удается частично решить с помощью усиления средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) в данном направлении. Тем не менее ВСУ пытаются обойти и эти силы.

Ранее в Харьковской области заявили о сбитом самолете ВСУ.