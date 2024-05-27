Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе

В районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт в Севастополе Черноморский флот проводит тренировочные стрельбы. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Учения продлятся до 12:00 понедельника, 27 мая.

«Флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение. — прим. ред.) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал Развожаев.

Он заверил, что в городе все спокойно.

Чуть ранее администрация Новороссийска сообщала, что в Черном море в районе города пройдут тренировочные стрельбы.

25 мая в Севастополе действовала воздушная тревога. Сирены звучали на протяжении 13 минут. Из-за режима повышенной воздушной опасности в городе на время остановили движение морского и наземного общественного транспорта.

Ранее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.