ЦАХАЛ рассказал о восьми выпущенных из Рафаха ракетах по Израилю

Армия обороны Израиля зафиксировала восемь ракет, выпущенных из района Рафаха, часть удалось перехватить системе противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что после сирены, которая прозвучала в центре Израиля, было зафиксировано восемь ракет, выпущенных из района Рафаха в сторону израильской территории.

«Был зафиксирован запуск восьми ракет из района Рафаха в сторону территории Израиля. Несколько снарядов перехватила система ПВО ЦАХАЛ», — сказали в израильской армии.

26 мая в центральной части Израиля и в Тель-Авиве впервые с января звучали сирены воздушной тревоги.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.