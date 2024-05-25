Подразделения группировки российских войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении. Об этом заявило министерство обороны РФ.

В сводке говорится, что войска РФ также нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка Харьковской области.

Помимо этого, российские военные отразили две контратаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области.

По данным Минобороны РФ, украинские войска за сутки потеряли до 220 военных и три автомобиля.

Накануне Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против 28 командиров подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с тем, что украинские военные в населенных пунктах Харьковской области оставили свои позиции при наступлении ВС России.

По данным следствия, офицеры и солдаты 125-й бригады ВСУ не организовали должным образом оборону, что стало причиной потери позиций.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.