Российский полковник запаса рассказал о новом российском «костюме-невидимке»

Принцип работы маскировочных «костюмов-невидимок», используемых российскими военными в зоне проведения специальной военной операции (СВО) объяснил военный аналитик, полковник запаса Андрей Кошкин в интервью «Ленте.ру».

Согласно его информации, означенная технология защищает военнослужащих от инфракрасного (ИК) излучения.

«Это такой плащ, который имеет соответствующие отражательные свойства <...> в ткани», — разъяснил эксперт.

Кошкин обратил внимание, что эти свойства не позволяют беспилотникам видеть в прицеле объект в «костюме-невидимке». По его словам, российские военные уже протестировали амуницию и она помогла обмануть операторов БПЛА и выйти из зоны поражения.

Отставной военный также рассказал о принципе экранирования, заложенном в подобной технологии.

«Вы отражаете луч солнца и освещаете часть, которая вам нужна», — резюмировал аналитик.

Ранее сообщалось, что маскировочные «костюмы-невидимки» помогли группе российских военных в течение трех дней переждать в убежище атаку Вооруженных сил Украины.

Ранее полковник рассказал, как работает новый российский «костюм-невидимка».