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В Китае усомнились, что участники конференции в Швейцарии хотят мира на Украине

МИД КНР: участие ряда стран в саммите по Украине не значит желания добиться мира

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Liu Zheng/AP

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что участие ряда стран в конференции по Украине в Швейцарии не означает, что они хотят добиться мирного урегулирования конфликта. Ее слова приводит РИА Новости.

«Отдельные страны, несмотря на то, что примут участие во встрече, не обязательно на самом деле хотят прекращения огня и окончания войны», — заявила Мао Нин.

По словам дипломата, необходимо смотреть на реальные действия этих государств. Она также напомнила, что позиция Пекина не направлена против какой-либо стороны или мероприятия в целом.

До этого Мао Нин заявила, что Китай не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку не созданы ключевые факторы для ее проведения. Она обратила внимание на то, что мирная конференция должна быть признана и российской, и украинской стороной. Страны должны участвовать в ней на равноправной основе. Таким образом, будет справедливое обсуждение всех мирных проектов.

Ранее в Совфеде отреагировали на слова Зеленского, назвавшего Китай инструментом Путина.

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