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В Москве вынесли приговор немецкому инвестору по делу о хищениях

РИА: суд приговорил к пяти годам инвестора Новака за хищение акций BelkaCar

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Суд в Москве вынес приговор немецкому инвестору Ральфу Новаку за хищение акций каршеринговой компании BelkaCar. Об этом пишет РИА Новости.

Судья приговорил инвестора к пяти годам лишения свободы. Второму фигуранту Ильнуру Азмуханову назначили четыре года колонии со штрафом в 500 тысяч рублей. Иск потерпевшего удовлетворен частично на 393 млн рублей.

Дело возбудили в сентябре 2021 года после заявления соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене. Он обратился в МВД РФ. До этого Соботка судился в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно.

Помимо Новака, в деле фигурировал бизнесмен Борис Зимин (признан в РФ иностранным агентом). 11 января Тверской суд Москвы заочно арестовал предпринимателя по делу о мошенничестве. В комментарии для RTVI сам бизнесмен заявлял, что уголовное дело против него является политическим.

Ранее стало известно, что россияне потратили на сервисы каршеринга в 2023 году на 43% больше минут, чем за год до этого.

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