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Обнаружены неизвестные ранее клетки, связанные с метастазированием рака

Томские ученые нашли клетки, число которых «предсказывает» появление метастаз

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Ученые НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) обнаружили популяцию клеток неустановленного происхождения в крови пациентов с раком молочной железы. Было установлено, что рост числа этих клеток взаимосвязан с высоким риском метастазирования заболевания. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Министерстве науки и высшего образования РФ.

В процессе исследования с помощью метода проточной цитометрии была обнаружена новая популяция CD24+ опухолевых свободно циркулирующих клеток, отделившихся от основного очага и свободно плавающих в кровеносном русле.

«Количество CD24+ циркулирующих клеток было повышено как у пациентов с уже имеющимися метастазами, так и у пациентов с метастазами, возникшими в период наблюдения», — рассказал «Газете.Ru» профессор Владимир Перельмутер, руководитель междисциплинарного научного коллектива и главный научный сотрудник отделения общей и молекулярной патологии НИИ онкологии Томского НИМЦ.

Ученые установили фенотип обнаруженных клеток и рассчитали для них пороговое значение — 218,3 единиц на один мл крови. Выявление новой популяции CD24+ в большей концентрации до начала лечения предсказывало 12-кратное увеличение риска возникновения метастазов при раке молочной железы, а также трехкратное снижение безметастатической выживаемости в течение пятилетнего срока наблюдения.

Выяснение происхождения обнаруженной популяции клеток пока остается для ученых неясным, это основная задача выполняемого в настоящее время исследования. Исследователи предположили, что новые CD24+ циркулирующихе клетки — это либо определенный вид опухолевых клеток, либо незрелые клетки костномозгового происхождения. Они добавили, что обнаруженные клетки могут рассматриваться как средства прогнозирования развития метастаз, а также потенциальные мишени для разработки новых методов профилактики метастазирования рака путем распространения опухолевых клеток по кровеносным сосудам.

Ранее был найден способ уничтожить «корень» рака поджелудочной железы.

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