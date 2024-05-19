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ВСУ за сутки атаковали семь населенных пунктов в Херсонской области

РИА: ВСУ за сутки нанесли 41 удар по населенным пунктам в Херсонской области

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Evgeniy Maloletka/AP

Украинские военные за минувшие сутки нанесли 41 удар по населенным пунктам в Херсонской области, расположенным на левом берегу реки Днепр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в регионе.

По его словам, целью бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали населенные пункты Новая Каховка и Скадовск. Также обстрелам подверглись населенные пункты Васильевка, Каховка, Таврийск, Горностаевка и Песчановка.

«В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 21 удар. Еще 20 прилетов было зафиксировано ночью», — рассказал источник.

Утром 18 мая на территории Херсонской области была объявлена авиационная опасность. Позже появилась информация об обстреле города Скадовск. В результате действий ВСУ в населенном пункте был разрушен частный жилой дом, где также начался пожар.

Изначально сообщалось о троих пострадавших. Однако впоследствии министерство здравоохранения Херсонской области заявило о 15 раненых гражданах. Четверо из них получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

Ранее ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов в Херсонской области.

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