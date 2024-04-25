Путин назвал причину успеха на поле боя

Удача на линии боевых действий сегодня зависит от оперативности и эффективности решения технологических задач, у России это получается. Такое мнение высказал российский президент Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет РИА Новости.

«Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того <...>, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи», — утверждает глава государства.

По мнению Путина, важным фактором также является непосредственная степень опережения одной противоборствующей стороны другой.

«И у нас получается», — констатировал российский лидер.

Путин выступает на съезде РСПП, который проходит в Москве. По данным газеты «Ведомости», на мероприятии российский бизнес рассчитывает обсудить с главой государства сохранность своей собственности, развитие инфраструктуры и рынка труда, снятие транспортно-логистических ограничений, налоговые льготы и другие вопросы. Изначально съезд был запланирован еще на 15 февраля, но его перенесли из-за послания президента Федеральному собранию и выборов.

Ранее Путин обозначил условие для успешного ведения боевых действий.