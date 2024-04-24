Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались заходить на позиции в Новобахмутовке под Авдеевкой и тем самым сорвали ротацию собственных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Кимаковского.

«По сути, сорвали ротацию и поставили под угрозу внушительный отрезок фронта», — сказал он.

По словам Кимаковского, который ссылается на данные объективного контроля, существенная часть позиций украинских войск в этом районе осталась без прикрытия.

24 апреля также стало известно, что российские войска ударили по общежитию с военными ВСУ в Харькове. Общежитие находится в переулке Отакара Яроша. На него упала российская ракета, после чего «прилетела ракета ПВО», сообщили в подполье.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.