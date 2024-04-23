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Шойгу назвал число уничтоженных украинских беспилотников за время СВО

Шойгу: с начала СВО уничтожено более 22 тысяч украинских беспилотников

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Виктор Толочко/РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала проведения специальной военной операции уничтожено более 22 тысяч украинских беспилотников. Его слова приводит ТАСС.

Также он отметил, что за время СВО уничтожены 3,5 тысячи снарядов HIMARS и 600 ракет.

В начале апреля Шойгу заявлял, что украинская армия потеряла с января этого года более 80 тыс. военных и 1200 танков. По его словам, всего с начала 2024 года под контроль РФ перешло 403 кв. км территории новых регионов РФ.

До этого сообщалось, что министр обороны Российской Федерации поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для применения его в штурмовых действиях в зоне специальной военной операции. Всего в ходе визита в «Патриот» Шойгу продемонстрировали более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности, которые российская армия в будущем сможет взять на вооружение.

Ранее Россия впервые применила в бою штурмовые наземные дроны.

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Операция на Украине
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