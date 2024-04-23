В Малайзии два военных вертолета разбились после столкновения на репетиции парада

Два военных вертолета столкнулись во время репетиции парада в честь 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии. Об этом сообщило издание Malay Mail.

По данным СМИ, столкнулись средний многоцелевой вертолет AgustaWestland AW139 и его легкий аналог Eurocopter Fennec. Как пишет издание, один из вертолетов упал у входа на стадион авиабазы Лумут, а другой упал в бассейн спортивного комплекса авиабазы.

На борту в общей сложности могли находиться десять человек. По предварительным данным, никто из членов обоих экипажей не выжил.

До этого два военных вертолета разбились в Японии. Вероятной причиной крушения стало столкновение двух боевых машин. По данным СМИ, вертолеты SH60K (Mitsubishi) проходили учения по обнаружению подводных лодок в ночное время над Тихим океаном.

Воздушные судна перестали выходить на связь в 22:38 и 23:04 по местному времени (16:38 и 17:04 по мск), в 22:39 один из экипажей отправил сигнал бедствия. На борту каждой из боевых машин находились четыре члена экипажа. Глубина в месте крушения превышает 5,5 км, что существенно осложняет проведение спасательной операции.

Ранее СМИ Японии перепутали низко летящий вертолет с падающим.