Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Малайзии два военных вертолета разбились после столкновения на репетиции парада

Malay Mail: два военных вертолета разбились в Малайзии, погибли 10 человек

close
100%
KPKT Malaysia/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Два военных вертолета столкнулись во время репетиции парада в честь 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии. Об этом сообщило издание Malay Mail.

По данным СМИ, столкнулись средний многоцелевой вертолет AgustaWestland AW139 и его легкий аналог Eurocopter Fennec. Как пишет издание, один из вертолетов упал у входа на стадион авиабазы Лумут, а другой упал в бассейн спортивного комплекса авиабазы.

На борту в общей сложности могли находиться десять человек. По предварительным данным, никто из членов обоих экипажей не выжил.

До этого два военных вертолета разбились в Японии. Вероятной причиной крушения стало столкновение двух боевых машин. По данным СМИ, вертолеты SH60K (Mitsubishi) проходили учения по обнаружению подводных лодок в ночное время над Тихим океаном.

Воздушные судна перестали выходить на связь в 22:38 и 23:04 по местному времени (16:38 и 17:04 по мск), в 22:39 один из экипажей отправил сигнал бедствия. На борту каждой из боевых машин находились четыре члена экипажа. Глубина в месте крушения превышает 5,5 км, что существенно осложняет проведение спасательной операции.

Ранее СМИ Японии перепутали низко летящий вертолет с падающим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами