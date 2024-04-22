В Брянской области под обстрел попал поселок Суземка

Украина обстреляла поселок Суземка, административный центр Суземского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По предварительной информации, никто не пострадал. В результате атаки повреждены шесть домовладений, на месте работают оперативные и экстренные службы.

22 апреля Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение суток 240 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России.

21 апреля сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над Брянской областью. По данным Минобороны, дроны самолетного типа были нацелены на удар по объектам на территории РФ.

До того три беспилотника Вооруженных сил Украины были ликвидированы над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

По информации Минобороны РФ, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине российские военные уничтожили 22 529 украинских беспилотников.

Ранее под Калугой обнаружили метеозонд-шар со взрывчаткой.