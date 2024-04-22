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Стало известно о широкомасштабном наступлении российской армии в зоне СВО

РЕН ТВ: на Купянском направлении группировка «Запад» наступает широком фронтом

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Станислав Красильников/РИА Новости

На Купянском направлении группировка войск «Запад» наступает широким фронтом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что российские военные вплотную подошли к Синьковке, которая находится в пригороде Купянска, и Стельмаховке. В материале указано, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются резервы. Отмечается, что это в том числе является заслугой российской авиации.

22 апреля британский аналитик Александр Меркурис заявил, что военные Вооруженных сил России прорвали оборону ВСУ в центральной части Донбасса.

21 апреля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сказал, что боевые действия на Украине могут завершиться уже в 2024 году полным поражением Вооруженных сил Украины.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил, что НАТО понесло огромный ущерб на Украине.

Ранее в США заявили, что ВС России захватили самый мощный вариант Leopard 2 в арсенале ВСУ.

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