В США заявили, что ВС России захватили самый мощный вариант Leopard 2 в арсенале ВСУ

Российские военные захватили самый мощный вариант танка Leopard 2 в зоне спецоперации. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine.

В материале сказано, что опубликованная 21 апреля видеозапись подтвердила, что бойцы Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) захватили Leopard 2А6 во время столкновений с украинскими войсками. Журналисты отметили, что именно эта модификация является самым мощным вариантом Leopard 2, предоставленным Киеву.

15 апреля стало известно, что российский артиллерист Сергей Лазаренко поразил танк Leopard 2 первым же снарядом.

До этого сообщалось, что украинские солдаты постоянно пытаются утащить подбитые танки Leopard, чтобы они не достались российской армии в качестве боевого трофея.

Издание Asia Times писало, что поставленные странами Запада Украине танки Abrams и Leopard застревают в грязи из-за тяжелой брони.

Ранее в США назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине.