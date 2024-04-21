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В Черниговской и Сумской областях начали сооружать новые линии обороны

ВСУ: в Черниговской и Сумской областях Украины сооружают дополнительные линии обороны

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Thomas Peter/Reuters

Украинские вооруженные силы начали строить дополнительные полосы оборонительных сооружений в Черниговской и Сумской областях. Об этом заявил спикер группировки Вооруженных сил Украины «Север» Вадим Мысник, сообщает ТАСС.

«Линия обороны выстроена, она уже есть, и мы ее усиливаем. Вглубь выстраиваются дополнительные полосы, очень мощные», – пояснил спикер.

Отмечается, что на Украине начался переход к оборонительным действиям, в связи с чем ведется строительство трех линий фортификационных сооружений.

В начале апреля правительство Украины приняло решение о выделении дополнительных $143,3 млн на сооружение оборонительных укреплений вдоль линии соприкосновения.

28 марта стало известно, что Черниговской области Украины выделили $40 млн на строительство укреплений, что в пять раз превышает расходы на те же цели 2023 года.

До этого глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что в столичном регионе установлены около 10 тыс. противотанковых заграждений «зубы дракона».

Ранее глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев выразил уверенность, что российская армия сможет преодолеть фортификационные сооружения ВСУ в районе Купянска.

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Операция на Украине
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