Украинские вооруженные силы начали строить дополнительные полосы оборонительных сооружений в Черниговской и Сумской областях. Об этом заявил спикер группировки Вооруженных сил Украины «Север» Вадим Мысник, сообщает ТАСС.

«Линия обороны выстроена, она уже есть, и мы ее усиливаем. Вглубь выстраиваются дополнительные полосы, очень мощные», – пояснил спикер.

Отмечается, что на Украине начался переход к оборонительным действиям, в связи с чем ведется строительство трех линий фортификационных сооружений.

В начале апреля правительство Украины приняло решение о выделении дополнительных $143,3 млн на сооружение оборонительных укреплений вдоль линии соприкосновения.

28 марта стало известно, что Черниговской области Украины выделили $40 млн на строительство укреплений, что в пять раз превышает расходы на те же цели 2023 года.

До этого глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что в столичном регионе установлены около 10 тыс. противотанковых заграждений «зубы дракона».

Ранее глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев выразил уверенность, что российская армия сможет преодолеть фортификационные сооружения ВСУ в районе Купянска.