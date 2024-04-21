Появились кадры вывоза войсками РФ трофейного танка Leopard 2

Вывоз войсками РФ трофейного танка Leopard 2 немецкого производства из зоны СВО попал на видео. Кадры опубликовал телеканал «Соловьев Live».

«Чтобы сдвинуть немецкий танк с места, эвакуационной команде пришлось разрывать гусеницы подрывом», — сообщает ресурс.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого сообщалось, что артиллерист ВС РФ Лазаренко поразил танк Leopard 2 первым же снарядом.

«Выехали на позицию, встали, навелись, точным попаданием попали в цель с первого же снаряда, сразу положили. Горит как спички ... Они с первого попадания горят. Говорят, у них броня какая-то», — заявил он.

Еще в конце 2023 года генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что около половины поставленных Украине танков Leopard 2 уже выведены из строя. Причиной этому генерал назвал некорректную замену их деталей.

По словам военного, невозможность проведения ремонта по немецким правилам эксплуатации и технического обслуживания приводит к повышенному износу деталей танков. Отмечается, что для доставки танков в центр технического обслуживания в Литву необходимо не менее 36 часов.

Ранее российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.