В Белгородской области грузовик подвергся атаке дрона ВСУ

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал грузовик в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, транспортное средство двигалось по трассе в Белгородском районе. В момент удара фура находилась на одном из участков автомобильной дороги Октябрьский — Бессоновка.

«Движущийся по дороге грузовой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») с помощью FPV-дрона», — уточнил глава области.

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Тем не менее сам грузовик получил значительные повреждения. В частности, это касается кабины водителя.

Утром 20 апреля на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. Гладков призвал граждан не оставаться на улице и укрыться в помещениях без окон. Он уточнил, что в квартирах для этого подойдут коридор и уборная.

Позже власти региона отменили особый режим. Он действовал в течение 16 минут — с 7:21 до 7:37.

Ранее украинские дроны сбросили два взрывных устройства на село в Белгородской области.