Стало известно о попытках бойцов ВСУ маскироваться под гражданских лиц

Украинские военные, выполняющие задачи на Харьковском направлении, маскируются под гражданских лиц при перемещении между своими позициями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира одного из артиллерийских подразделений российских войск.

Источник уточнил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) передвигаются на гражданских автомобилях и в гражданской одежде. При этом солдаты Вооруженных сил РФ определяют их благодаря наличию оружия и бронежилетов, рассказал он.

«Садятся в гражданские машины и выезжают из домов в посадки, или, наоборот, пытаются оттуда вести наблюдение за нами за нашими войсками и запускать дроны. Неоднократно было замечено с места, куда подъезжают эти машины, взлет либо дронов [разведчиков], либо FPV-дронов», — подчеркнул солдат.

По его словам, в основном такую маскировку используют члены украинских расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако при обнаружении подобных отрядов российские артиллеристы сразу открывают огонь, резюмировал источник.

16 апреля военный аналитик Джейкоб Паракилас заявил, что ВС РФ способны за несколько месяцев взять город Харьков под свой контроль. Как он сказал в ходе интервью для американского журнала Newsweek, причина тому — близость населенного пункта к границе и слабость ВСУ.

Ранее в Харькове сообщили о риске превращения города во «второй Алеппо».