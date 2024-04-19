Под Часовым Яром, где продолжается активное наступление российской армии, в плен сдаются бойцы лучших бригад Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью журналисту Гарланду Никсону заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Украинцы отправили в Часов Яр три лучших подразделения. <…> Все они состоят из нацистов и фанатиков. Двадцать пятая бригада уже сдается, шестьдесят седьмая заявила, что даже не поедет туда, а нацисты из Азова (организация запрещена в России)* и вовсе отходят и отказываются воевать», — заявил Риттер.

67-я бригада ВСУ состоит из боевиков «Правого сектора» (организация запрещена в России), при этом из-за участившихся случаев дезертирства ВСУ проводит расформирование подразделения. 3-я штурмовая бригада была создана из боевиков «Азова», напрямую отказывается подчиняться главкому ВСУ Сырскому — как ранее поступила в Авдеевке, из-за чего сотни украинских солдат попали в плен.

До этого генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что российская артиллерия работает почти круглые сутки в районе города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.