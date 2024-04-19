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В украинских Сумах произошла серия взрывов

«Общественное»: в Сумах на севере Украины произошли два взрыва

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РИА Новости

В городе Сумы на севере Украины произошли два взрыва. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Отмечается, что взрывы произошли с промежутком в несколько минут. В Сумской области действует сигнал воздушной тревоги.

До этого российские военные поразили цех сборки беспилотников в Сумской области.

В Киеве и некоторых областях Украины действует воздушная тревога.

В частности, сигнал прозвучал в Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях и подконтрольной Киеву Харьковской области.

Директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко до этого говорил, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как ВС РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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