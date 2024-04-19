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БПЛА сбили над Белгородской областью

Минобороны РФ: над Белгородской областью сбили три дрона

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Shutterstock

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что над Белгородской областью было уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там подчеркнули, что беспилотники были уничтожены в промежутке с 21:00 до 22:00 мск. Попытки атаки были пресечены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали воздушную цель над Черным морем на большом расстоянии от Севастополя.

В ночь на 19 апреля губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО сбили 25 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, цели были сбиты на подлете к городу.

17 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли военный аэродром в Джанкое в Крыму. Обстрел начался в 3:40 мск и продлился около часа. Предполагается, что для удара ВСУ использовали около 12 баллистических ракет. Отмечается, что после атаки в районе аэродрома произошло возгорание.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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