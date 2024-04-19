В Белгороде и области объявлена опасность атаки БПЛА

В Белгородской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

В Белгороде также была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает мэрия города.

«Объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Граждан призвали быть бдительнее.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, цели были сбиты на подлете к городу.

Накануне в Донецкой народной республике (ДНР) семь человек получили ранения в результате обстрела центра города Горловка со стороны Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались в 2022 году на фоне спецоперации на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, но в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.