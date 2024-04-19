В Минобороны рассказали о групповых ударах по украинской инфраструктуре

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что Вооруженные силы РФ в период с 13 по 19 апреля нанесли 34 групповых удара по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В Минобороны утверждают, что были поражены центры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

Утром 19 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России атаковали объекты в Кривом Роге, одним из них мог оказаться аэродром Лозоватка.

Он добавил, что в районе воздушной гавани в четверг наблюдали несколько полетов самолетов.

До этого Лебедев рассказал об ударе по территории в районе аэродрома Канатово, расположенного в Кировоградской области Украины.

В пятницу, 19 апреля, на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.