Главу пресс-центра южной группировки ВСУ отправили в отставку

Natalia Humeniuk/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправил в отставку главу пресс-центра сил обороны «Юг» Наталью Гуменюк. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале генштаба.

«Принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024», — говорится в заявлении.

Уточняется, что увольнение произвели в рамках «ротационных мероприятий», и в настоящее время идет отбор кандидатов на пост «голоса» южной группировки войск.

Как пишет РИА Новости, отставки Гуменюк требовали украинские СМИ, утверждая, что она препятствовала их работе.

9 апреля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил об увольнении командующих оперативными командованиями «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова.

Позднее он добавил, что командующим оперативным командованием «Юг» назначен полковник Шаповал, бывший комбриг 59-й бригады ВСУ, а «Запада» — бригадный генерал Шведюк Владимир, который ранее служил в силах теробороны.

Ранее военнослужащие первого отдельного штурмового батальона ВСУ пожаловались на безрассудство командующих украинскими силами.