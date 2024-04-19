Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главу пресс-центра южной группировки ВСУ отправили в отставку

Генштаб ВСУ снял с должности главу пресс-центра южной группировки войск Гуменюк

close
100%
Natalia Humeniuk/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправил в отставку главу пресс-центра сил обороны «Юг» Наталью Гуменюк. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале генштаба.

«Принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024», — говорится в заявлении.

Уточняется, что увольнение произвели в рамках «ротационных мероприятий», и в настоящее время идет отбор кандидатов на пост «голоса» южной группировки войск.

Как пишет РИА Новости, отставки Гуменюк требовали украинские СМИ, утверждая, что она препятствовала их работе.

9 апреля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил об увольнении командующих оперативными командованиями «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова.

Позднее он добавил, что командующим оперативным командованием «Юг» назначен полковник Шаповал, бывший комбриг 59-й бригады ВСУ, а «Запада» — бригадный генерал Шведюк Владимир, который ранее служил в силах теробороны.

Ранее военнослужащие первого отдельного штурмового батальона ВСУ пожаловались на безрассудство командующих украинскими силами.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами