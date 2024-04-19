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В Минобороны РФ оценили ход боевых действий на Херсонском направлении

МО: ВС РФ поразили 27 наблюдательных пунктов ВСУ на Херсонском направлении

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Александр Гальперин/РИА Новости

Российские солдаты за минувшие сутки уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и поразили 27 наблюдательных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян, передает РИА Новости.

По его словам, в данный промежуток времени военнослужащие страны вели оборону левого берега реки Днепр. В частности, бойцы Вооруженных сил РФ наносили удары по местам скопления живой силы и техники украинских подразделений.

Кроме того, перед российскими солдатами стояла задача пресечь артиллерийские удары ВСУ по населенным пунктам на левом берегу реки Днепр. С этой целью они вели контрбатарейную борьбу.

«Огнем ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») и средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — «Газета.Ru») подавлено управление и сбито 47 беспилотных летательных аппаратов. Поражены 27 наблюдательных пунктов, три склада боеприпасов и материально-технического имущества», — уточнил Кодрян.

Также он отметил, что за прошедшие сутки ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике трех бригах украинских войск на Херсонском направлении. Подразделения ВСУ заметили в районе запорожского села Работино и недалеко от населенных пунктов Ивановка, Змеевка и Никольское в Херсонской области.

Вблизи села Вербовое, расположенного в Запорожской области, российские военнослужащие отразили одну контратаку украинских бойцов. При этом всего в ходе боевых действий ВСУ потеряли до 50 солдат, две гаубицы Д-30 и два автомобиля.

Ранее в Минобороны РФ заявили об улучшении позиций на одном из направлений.

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