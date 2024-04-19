Новые системы противовоздушной обороны (ПВО) — зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые были обещаны Киеву, на Украине ждет утилизация. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Системы Patriot ждет на Украине только одно — утилизация. Поражает, с какой маниакальной одержимостью страны НАТО спешат избавиться от американского зенитно-ракетного комплекса и побыстрее утилизировать его на постукраинском пространстве», — заявил Рогов.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Рогов также указал «лидеров» в списке стран, которые больше всех поставили украинской армии своего вооружения «на утилизацию» — Германия и Франция.

До этого сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что поставки Украине новых систем противовоздушной обороны Patriot являются фашистским жестом.

Ранее в Польше оценили возможность поставить системы ПВО Patriot Украине.