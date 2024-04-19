Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму назвали фашистским жестом поставки Киеву систем Patriot

Общественник Чегринец: поставки Киеву систем Patriot являются фашистским жестом

close
100%
Global Look Press

Поставки Украине новых систем противовоздушной обороны Patriot являются фашистским жестом. С таким заявлением выступил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, сообщает РИА Новости.

«Поставка нового вооружения станет очередным фашистским жестом со стороны Германии и стран НАТО», — сказал Чегринец. Он отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц рвется поставить Украине Patriot, так как для него важно помочь Зеленскому, который по словам Чегринца, является духовным и идейным другом немецкого политика. «Фашист фашисту всегда поможет», — подчеркнул общественник.

По словам Чегринца, поставки вооружений доказывают, что Запад не заинтересован в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Накануне Шольц сказал, что Германия поставит Украине еще одну систему Patriot и предположил, что страны альянса могут поставить еще шесть систем.

До этого министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин отметил, что в 2024 году Киев ожидает от других стран $10 млрд на закупку вооружений для дальнейшей передачи ВСУ.

Ранее в Польше оценили возможность поставить системы ПВО Patriot Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами