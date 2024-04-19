Поставки Украине новых систем противовоздушной обороны Patriot являются фашистским жестом. С таким заявлением выступил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, сообщает РИА Новости.

«Поставка нового вооружения станет очередным фашистским жестом со стороны Германии и стран НАТО», — сказал Чегринец. Он отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц рвется поставить Украине Patriot, так как для него важно помочь Зеленскому, который по словам Чегринца, является духовным и идейным другом немецкого политика. «Фашист фашисту всегда поможет», — подчеркнул общественник.

По словам Чегринца, поставки вооружений доказывают, что Запад не заинтересован в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Накануне Шольц сказал, что Германия поставит Украине еще одну систему Patriot и предположил, что страны альянса могут поставить еще шесть систем.

До этого министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин отметил, что в 2024 году Киев ожидает от других стран $10 млрд на закупку вооружений для дальнейшей передачи ВСУ.

Ранее в Польше оценили возможность поставить системы ПВО Patriot Украине.