Украинским уголовникам грозит немедленная отправка на фронт

Украинские мобилизованные заключенные будут направляться на фронт сразу, без возможности оказаться в тыловых частях — на такой шаг ВСУ пойдут из-за риска дезертирства. Об этом заявил министр юстиции страны Денис Малюська, чьи слова цитируют украинские СМИ.

«Осужденные будут служить в отдельных подразделениях, служить, к примеру, в западных регионах Украины — это невозможно. Точно это будут подразделения, которые находятся на линии фронта или вблизи нее», — заявил Малюська.

Глава украинского минюста добавил, что направленные на фронт заключенные украинских тюрем и колоний будут считаться только условно свободными гражданами. Малюська добавил, что Украине выгодно отправлять на фронт осужденных за убийство, так как они, по словам блюстителя законности, «умеют убивать».

До этого депутат Украины от правящей партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что мобилизованные в рамках нового законодательства украинские заключенные могут стать в том числе офицерами Вооруженных сил Украины (ВСУ), занимая командные должности.

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