В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины. Это следует из данных официального ресурса оповещения населения.

Накануне стало известно, что трубопровод взорвался в Харьковской области.

В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) дважды за час 18 апреля произошли взрывы. По данным украинского издания УНИАН, повреждены инфраструктурный объект и предприятие.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как ВС РФ стала наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.