Украина попросила у Запада средства для оплаты собственного оружия

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в 2024 году Украина рассчитывает получить от других стран $10 миллиардов на закупку оружия у украинских производителей для дальнейшей передачи его ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства.

Он рассказал о проекте «Zbroyari: Manufacturing Freedom», который является глобальной фандрейзинговой кампанией, стратегическим сбором по нациям.

«Его цель – собрать $10 миллиардов на производство украинского оружия в этом году», – сказал Камышин.

Он добавил, что сегодня состоялся первый донат, что открывает путь для других стран. В министерстве уточнили, что первой зарубежной страной, которая выделила средства, стала Дания. Страна предоставила на эти цели $28,5 миллиона.

По словам министра, украинский оборонно-промышленный комплекс способен производить вооружения на $20 миллиардов, однако у Украины есть лишь $6 миллиардов на его закупу. Также он заявил, что в стране работает только треть станков, «потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные».

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба повторил настойчивую просьбу Киева к западным партнерам снабдить Украину системами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.